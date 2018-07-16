В Волгограде ввели режим ЧС из-за мощных ливней

В Волгограде из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации. Накануне в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

Волгоградские власти объявили в городе режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, говорится в сообщении мэрии города.

15 июля объем выпавших осадков превысил полуторамесячную норму. Потоки воды смыли со склонов в городе часть грунта, "в результате чего грунтовые наносы образовались на отдельных частях городских магистралей и трамвайных путей".

По предварительным данным, погода в ближайшее время не улучшится, поэтому коммунальщики расчищают ливневую канализацию.

"Для того, чтобы новые ливневые потоки не пошли по уже размытым участкам, усугубляя ситуацию, необходимо предусмотреть возможность проведения водоотводных путей", - сообщили в мэрии.