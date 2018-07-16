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Великобритания заподозрила ГРУ в отравлении Скрипалей

10:48
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Издание New York Times выяснило, что за отравлением Скрипалей в Солсбери может стоять ГРУ. Источники сообщили, что это могли сделать действующие или бывшие сотрудники этой разведслужбы.

За отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть ответственны действующие или бывшие сотрудники этой разведслужбы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на британские и американские источники.

Издание отмечает, что речь идет о "той же российской службе военной разведки, которую сейчас обвиняют во вмешательстве в 2016 году в президентские выборы" в США, передает "Интерфакс".

По словам одного из источников, "следователи не исключают возможную причастность другой российской разведывательной службы или ее частного подразделения".

Также New York Times подчеркивает, что с первых дней расследования по "делу Скрипалей" ГРУ было под подозрением.

В минувшую пятницу Минюст США заочно обвинил 12 предполагаемых сотрудников ГРУ во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

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