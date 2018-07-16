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Более 200 Артемов и 22 Игоря родились в Москве во время ЧМ

11:03
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В июне в Москве родились 202 Артема, 203 Александра и 22 Игоря. По данным СМИ, интерес к именам появился после матчей чемпионата мира по футболу.

Столичное управление ЗАГС назвало популярные имена для родившихся в июне 2018 года, сообщает агентство "Москва".

Лидируют имена Александр – 203 младенца и Артем – 202. Имя Игорь дали 22 малышам.

"Управление ЗАГС Москвы не располагает информацией, в честь кого были названы эти дети", - отметили в пресс-службе.

По данным СМИ, интерес к этим именам появился во время чемпионата мира по футболу. Многие семьи выразили желание назвать своих детей в честь российского форварда Артема Дзюбы, вратаря Игоря Акинфеева, полузащитника Александра Самедова.

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