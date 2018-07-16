Россия попытается возобновить диалог по стратегической стабильности с США, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Также на предстоящих переговорах президентов России и Соединенных Штатов приоритетными для российской стороны темами станут "контроль над вооружениями и Сирия".

Россия предложила американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Мы хотели бы, конечно, возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом американцам мы уже говорим определенное время и предложение делали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, приоритетными для российской стороны темами на предстоящих переговорах двух президентов в Хельсинки являются "стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и Сирия".

"Это, на мой взгляд, наиболее реалистичные темы для обсуждения с учетом всей совокупности обстоятельств. Это, конечно, и определенная возможность для прогресса по сравнению с другими направлениями", - сказал он.

Кроме того, источник отметил небольшой прогресс в переговорах с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Там разговор продолжает углубляться, идти на глубину в техническом плане, меньше попыток раздуть разногласия, а больше попыток посмотреть, как можно было бы их если не преодолеть, то по крайней мере купировать и как-то заняться поиском общеприемлемых выходов, это положительно. Мы хотели бы, чтобы эта тенденция продолжилась и усилилась", - подчеркнул он.

Также у России и США имеются фундаментальные разногласия по Ирану. Данный вопрос тоже будет подниматься в ходе переговоров лидеров двух стран.

"По Ирану, конечно, фундаментальнейшие разногласия в связи с выходом США из СВПД. Я думаю, что иранская тема неизбежно прозвучит на саммите, и мы, по крайней мере, на это настраиваемся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Россия предлагала США подготовить совместное заявление по итогам саммита в Хельсинки. Но его согласование в спешном темпе не является правильным методом.

"Если есть понимание на уровне руководителей, что можно и нужно что-то выпустить совместное, то параллельно с их переговорами садятся команды, и это все согласовывают в спешном темпе. Но это неправильный метод. Нужно заранее готовить такие вещи, мы американцам это предлагали", - сообщил источник.