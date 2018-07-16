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Россия депортирует африканцев, пытавшихся во время ЧМ пробраться в Европу

11:26
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Иностранные граждане, которые нелегально хотели попасть в западные страны через территорию России во время ЧМ, будут депортированы. В основном речь идет об африканцах.

Россия депортирует иностранных граждан, которые пытались попасть в западные страны через российскую границу, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого заместителя главы МВД Александра Горового.

"Были случаи, когда пытались перейти (границу - прим. ред.). Тем самым они нарушили цели пребывания и будут выдворены за пределы Российской Федерации. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с посольствами с тем, чтобы это было контролируемое выдворение", - сообщил он.

Речь идет в основном о гражданах Кении, Марокко и других африканских государств.

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