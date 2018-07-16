В выборах губернатора Подмосковья примут участие 6 кандидатов

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала шести кандидатов на должность губернатора Подмосковья, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, в выборах будут участвовать Лилия Белова ("Альянс Зеленых"), Андрей Воробьев ("Единая Россия"), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин ("Партия Роста"), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия").

Владимир Рязанов ("Коммунисты России"), Максим Шингаркин ("Родина"), Алексей Дуленков (ПАРНАС) и Николай Дижур ("Яблоко") не были допущены к выборам из-за отсутствия необходимых документов.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября. Агитационный период начнется 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00 по московскому времени.