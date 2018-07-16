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В Москве на этой неделе ожидается жаркая погода с дождями

12:19
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Москве в течение недели будет жаркая погода с дождями. 16 июля температура воздуха в столице может вырасти до 31 градуса тепла. В конце недели воздух прогреется до 25-28 градусов.

В Москве в течение недели будет жаркая погода с дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

16 июля столбик термометра в столичном регионе достигнет 29-31 градусов тепла. Пройдут дожди с грозами. 17 и 18 июля прогнозируются до 25-27 градусов тепла и кратковременные осадки.

В конце недели в столице тоже будет жарко. Воздух прогреется до 25-28 градусов. В эти дни также ожидаются небольшие дожди.

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