В Москве на этой неделе ожидается жаркая погода с дождями

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в Москве в течение недели будет жаркая погода с дождями. 16 июля температура воздуха в столице может вырасти до 31 градуса тепла. В конце недели воздух прогреется до 25-28 градусов.

В Москве в течение недели будет жаркая погода с дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

16 июля столбик термометра в столичном регионе достигнет 29-31 градусов тепла. Пройдут дожди с грозами. 17 и 18 июля прогнозируются до 25-27 градусов тепла и кратковременные осадки.

В конце недели в столице тоже будет жарко. Воздух прогреется до 25-28 градусов. В эти дни также ожидаются небольшие дожди.