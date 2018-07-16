СК заинтересовался деятельностью "Натали Турс"

Следственный комитет начал проверку туроператора "Натали Турс". У организации возникли проблемы с выполнением обязательств перед партнерами, из-за чего у многих туристов сорвались поездки.

Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения туроператором "Натали Турс" обязательств по реализованным турам, об этом "Интерфаксу" сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Кроме того, у компании начались кадровые проблемы. Всего в "Натали Турс" остались 15 сотрудников, остальных попросили уволиться задним числом в обмен на зарплату за июнь.

29 июня "Натали Турс" разослала туристическим агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам. Оператор мотивировал это необходимостью снижения издержек от недозагруженных чартеров. 4 июля компания аннулировала все туры, в том числе оплаченные, вплоть до 30 сентября.

В РСТ отметили, что "Натали Турс" продала около десяти тысяч туров на общую сумму порядка 15 миллионов долларов. При этом финансовых гарантий в размере 156,5 миллиона рублей не хватит на выплаты всем пострадавшим.