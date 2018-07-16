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Италия поднимет вопрос об отмене санкций ЕС против России

12:46
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини сообщил, что Рим до конца 2018 года намерен поднять вопрос об отмене санкций Евросоюза против России. По его словам, ограничительные меры не приносят пользу, в том числе итальянской экономике.

Италия намерена до конца 2018 года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини.

"На наш взгляд, санкции не приносят пользу, в том числе итальянской экономике. Мы уже вернулись к хорошим отношениям с Россией в сфере культуры, торговли, промышленности и безопасности. В течение этого года в Брюсселе мы поставим вопрос о пересмотре подобной неэффективной политики", - сказал он.

Сальвини добавил, что Италия движется к цели снятия санкций с России. В связи с этим до конца года планирует еще ряд мероприятий.

"Во второй половине октября предполагается разговор с Путиным, разговор по прямому вмешательству итальянских ферм в деятельность российских ферм, чтобы развивать сотрудничество", — добавил он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о необходимости вернуться к формату G8 с участием России. По его словам, итальянская сторона выступает против изоляции России. При этом Конте подчеркнул, что Минские соглашения еще не выполнены и санкции останутся в силе.

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