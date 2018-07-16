Собянин поблагодарил столичных волонтеров за вклад в проведение ЧМ по футболу

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил всех, кто помогал провести Чемпионат мира по футболу в столице. Обращение было опубликовано на персональном сайте главы города.

Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось, заявил Сергей Собянин на своем персональном сайте. "Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем—всем. Спасибо нашей команде, слов нет — молодцы", - отметил мэр.