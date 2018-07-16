Мону Лизу "переодели" в честь победы Франции в ЧМ-2018

Мона Лиза отметила победу французской сборной на чемпионате мира по футболу, "переодевшись" в форму национальной команды. Фотографию картины опубликовал в твиттере Лувр.

Лувр отметил победу Франции на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает "Русская планета".

В честь триумфа национальной сборной знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" "переодели" в спортивную форму команды. Фото опубликовано в твиттере музея.

Сборная Франции накануне во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв команду Хорватии со счетом 4:2.