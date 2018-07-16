Мону Лизу "переодели" в честь победы Франции в ЧМ-2018

Мона Лиза отметила победу французской сборной на чемпионате мира по футболу, "переодевшись" в форму национальной команды. Фотографию картины опубликовал в твиттере Лувр.
Лувр отметил победу Франции на чемпионате мира по футболу-2018. Об этом сообщает "Русская планета".
В честь триумфа национальной сборной знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" "переодели" в спортивную форму команды. Фото опубликовано в твиттере музея.
Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ����⚽ �������� pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 июля 2018 г.
Сборная Франции накануне во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв команду Хорватии со счетом 4:2.