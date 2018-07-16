Крымский мост за два месяца пересекли 1 млн автомобилей

Более 1 миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия в мае этого года. В минувшее воскресенье был поставлен рекорд по суточному трафику — мост пересекли более 31,5 тысяч машин.

По Крымскому мосту с момента открытия в мае в обе стороны проехали уже более 1 миллиона автомобилей, в том числе 11 тысяч автобусов. Об этом пишет Газета.ru.

Отмечается, что в июле на 40% выросла интенсивность движения по сравнению с июньскими показателями. В сторону Крыма проехали 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани несколько меньше — 470 тысяч

При этом 15 июля установлен новый рекорд трафика. По мосту через Керченский пролив проехали 31511 автомобилей, из них более 18 тысяч направлялись в Крым.