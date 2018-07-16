Грудинин развелся с женой

Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин развелся со своей женой Ириной. Они были женаты с начала 80-х, у пары двое взрослых детей.

Директор подмосковного Совхоза имени Ленина, экс-кандидант на пост президента России Павел Грудинин официально развелся со своей женой Ириной, сообщает "Интерфакс".

"Брак расторгнут. Имущественных требований по делу не заявлялось", - рассказали в суде.

В суд с иском о разводе обратился Грудинин в мае 2018 года. Заседание проходило в закрытом режиме, так как на нем разглашали подробности частной жизни.

Павел женился на Ирине в начале 80-х годов, у пары есть двое взрослых детей.