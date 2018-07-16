ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Хельсинки начались переговоры Путина и Трампа

14:10
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В столице Финляндии начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры начались почти на час позже запланированного. Ожидается, что президенты России и США обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, а также вопросы разоружения.

В Президентском дворце в Хельсинки начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает TVC.RU.

"Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле, в Хельсинки. У нас продолжаются постоянные контакты, мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз. Но настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и о различных болевых точках в мире", - начал Владимир Путин.

Началу беседы президентов России и США предшествовала церемония совместного фотографирования. На встречу Путина и Трампа тет-а-тет отведено полтора часа. Чуть больше времени займут переговоры в расширенном составе. После этого запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

Это первый полноформатный саммит Россия - США. До этого Путин и Трамп встречались дважды "на полях" саммитов. Ожидается, что президенты обсудят Сирию, Украину, вопросы разоружения, однако четко прописанной повестки переговоров нет.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100