В Хельсинки начались переговоры Путина и Трампа

В столице Финляндии начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры начались почти на час позже запланированного. Ожидается, что президенты России и США обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, а также вопросы разоружения.

В Президентском дворце в Хельсинки начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает TVC.RU.

"Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле, в Хельсинки. У нас продолжаются постоянные контакты, мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз. Но настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и о различных болевых точках в мире", - начал Владимир Путин.

Началу беседы президентов России и США предшествовала церемония совместного фотографирования. На встречу Путина и Трампа тет-а-тет отведено полтора часа. Чуть больше времени займут переговоры в расширенном составе. После этого запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

Это первый полноформатный саммит Россия - США. До этого Путин и Трамп встречались дважды "на полях" саммитов. Ожидается, что президенты обсудят Сирию, Украину, вопросы разоружения, однако четко прописанной повестки переговоров нет.