Правительство решит судьбу наследия ЧМ-2018

Правительство России рассмотрит вопрос о судьбе наследия чемпионата мира по футболу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, проведение турнира открыло новую эпоху для российского футбола.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что кабмин должен подумать о дальнейших действиях относительно судьбы наследия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Чемпионат позади, поэтому мы должны подумать о том, что делать дальше. Как известно, есть тема, связанная с наследием чемпионата, это вопрос, который в ближайшее время будет рассматриваться", - отметил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, проведение турнира открыло новую эпоху для российского футбола. "Хочу поблагодарить наших футболистов, главного тренера, специалистов, которые работали, за игру, которой в настоящий момент гордится вся страна. Для российского футбола, я это говорил во время общения с футболистами, этот Чемпионат открыл новую эпоху", - сказал глава кабмина.

Также он отметил, что города проведения матчей ЧМ-2018 посетили более трех миллионов иностранцев. Это вдвое больше, чем было во время Олимпиады в Сочи. "Подготовка велась на протяжении нескольких лет и в правительстве этой темой занимались разные коллеги. Это действительно была сложная работа, но, на мой взгляд, она была проделана на отлично", - отметил глава кабмина.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала команда Франции, в финале одолевшая Хорватию со счетом 4:2. Сборная России добралась до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии пенальти.