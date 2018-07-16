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Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Звёздные люди"

14:55
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Зачем на протяжении многих веков люди смотрят в небо? Специальный репортаж Ольги Стрельцовой о том, что такое современная астрономия и о людях, которые посвятили себя этой науке – "Звёздные люди" – смотрите в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".

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Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Звёздные люди"
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Звёздные люди"
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