Путин и Трамп обсуждают "болевые точки" в отношениях России и США

В понедельник в президентском дворце в Хельсинки проходит первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе самые острые темы - обстановку в Сирии и на Украине, ядерное разоружение, а также ситуацию вокруг американских выборов. Как заявил Владимир Путин, настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и по различным болевым точкам.

В 13:00 по Москве президентский Ил садится в аэропорту Хельсинки. К трапу подгоняют лимузины. И это уже маленькая сенсация. Вместо привычного "Пульмана" мы видим машины проекта "Кортеж", впервые представленные публике во время инаугурации Путина. И теперь опять же впервые их используют во время зарубежной поездки российского президента. Сев в одну из них, Путин отправляется на встречу с Трампом.

На ключевых точках маршрута установлены телекамеры. Финское телевидение ведет прямую трансляцию. Вот кортеж Путина подъезжает к президентскому дворцу, который до революции в России был резиденцией российских царей. А вот уже один из первых знаковых моментов этого саммита - рукопожатие двух лидеров России и США, после чего они отправляются на переговоры.

"Мне очень приятно встретиться с вами здесь, на гостеприимной земле, в Хельсинки. У нас продолжаются постоянные контакты, мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз. Но настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и о различных болевых точках в мире", - сказал Путин.

Согласно формату, сначала Путин и Трамп будут разговаривать с глазу на глаз. В это время с ними только переводчики. Потом к ним присоединятся госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров, которые до этого проведут параллельные переговоры.

Эту встречу все уже называют главным мировым политическим событием лета. И действительно, президенты Путин и Трамп если и встречались до этого, то только в рамках других мероприятий. А вот полноценный российско-американский саммит проходит впервые. И это крайне важно именно сейчас, учитывая, что за последние несколько лет отношения между Россией и США деградировали до рекордно низкого уровня, что не отвечает интересам ни Москвы, ни Вашингтона.

Для того чтобы реально обсудить, где и как ситуацию можно начать исправлять, лидеры и приезжают в финскую столицу. Местом проведения саммита тихий Хельсинки тоже выбирают не случайно. Это удобно логистически. Не малую роль тут сыграл и исторический подтекст. Именно здесь в далеком 1975-м был подписан договор, гарантировавший признание и неприкосновенность послевоенных границ в Европе. В этот раз никто ничего подписывать, конечно же, не планирует. Сам факт этой встречи уже достижение.

"Наши отношения с Россией никогда еще не были хуже, чем сейчас, благодаря многим годам глупости и тупости США, а сейчас еще и специально подстроенной охоте на ведьм", - написал Трамп в Twitter.

Кого имел в виду Трамп, конечно же, понятно. Речь об Обаме, при котором, в частности, и начались высылки российских дипломатов и санкции. А мифы о вмешательстве России в выборы США переросли в полноценное расследование, в ходе которого, правда, так и не нашли никаких доказательств. Эту тему Трамп и Путин сегодня тоже наверняка затронут. Хотя как таковой повестки этих переговоров попросту не существует. И эта неизвестность пугает многих европейских политиков.

Совместная пресс-конференция Путина и Трампа назначена на 16:30. Временной разницы с Москвой нет. Хотя, понятно, что все эти границы, обозначенные протокольной службой, лишь приблизительны. Все зависит от президентов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Хельсинки, Финляндия.