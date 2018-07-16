Наземный транспорт у Воробьевых гор вернулся на прежние маршруты

После окончания чемпионата мира по футболу автобусы и троллейбусы в районе Воробьевых гор вернулись к прежним маршрутам.

Наземный транспорт в районе Воробьевых гор вернулся на прежние маршруты, говорится на сайте мэра Москвы. Маршруты были изменены в связи с проведением матчей на стадионе "Лужники" и организацией фан-зоны возле МГУ. С 16 июля в привычное расписание возвращаются автобусы № 1, 57, 58, 111, 113, 661, 902. Вместо автобусов Т7 вновь будут работать троллейбусы № 7 (через улицу Косыгина).