ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наземный транспорт у Воробьевых гор вернулся на прежние маршруты

14:34
  • понедельник
  • 16 июля 2018

После окончания чемпионата мира по футболу автобусы и троллейбусы в районе Воробьевых гор вернулись к прежним маршрутам.

Наземный транспорт в районе Воробьевых гор вернулся на прежние маршруты, говорится на сайте мэра Москвы.

Маршруты были изменены в связи с проведением матчей на стадионе "Лужники" и организацией фан-зоны возле МГУ.

С 16 июля в привычное расписание возвращаются автобусы № 1, 57, 58, 111, 113, 661, 902. Вместо автобусов Т7 вновь будут работать троллейбусы № 7 (через улицу Косыгина).

Читайте также:
Главное сегодня
Автобус
Автобус
Автобусы
Автобусы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100