ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видеоблогеру Илье Мэддисону дали условный срок за шутку про Коран

14:34
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Тушинский суд приговорил видеоблогера Илью Давыдова, известного в интернете как Илья Мэддисон, к одному году и шести месяцам колонии условно. Его признали виновным в распространении в сети экстремистских высказываний. Речь идет о ролике "Шутка про Коран", который был выложен на YouTube в апреле 2015 года.

Видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии условно за распространение в интернете экстремистских высказываний. Об этом сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Марина Свиридова, передает "Интерфакс".

По словам Свиридовой, приговор вынесли еще в мае, он уже вступил в законную силу. Судебный процесс проходил в особом порядке, так как подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Вызвавший резонанс видеоролик "Шутка про Коран" был выложен Мэддисоном на YouTube в апреле 2015 года. В начале февраля 2017-го прокуратура Чеченской республики инициировала возбуждение уголовного дела. Представители прокуратуры отмечали, что по итогам психолингвистического исследования в видеоматериале обнаружили "направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство высказывания".

Читайте также:
Главное сегодня
Судейский молоток
Судейский молоток
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100