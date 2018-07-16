Видеоблогеру Илье Мэддисону дали условный срок за шутку про Коран

Тушинский суд приговорил видеоблогера Илью Давыдова, известного в интернете как Илья Мэддисон, к одному году и шести месяцам колонии условно. Его признали виновным в распространении в сети экстремистских высказываний. Речь идет о ролике "Шутка про Коран", который был выложен на YouTube в апреле 2015 года.

Видеоблогер Илья Мэддисон (Илья Давыдов) приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии условно за распространение в интернете экстремистских высказываний. Об этом сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Марина Свиридова, передает "Интерфакс".

По словам Свиридовой, приговор вынесли еще в мае, он уже вступил в законную силу. Судебный процесс проходил в особом порядке, так как подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Вызвавший резонанс видеоролик "Шутка про Коран" был выложен Мэддисоном на YouTube в апреле 2015 года. В начале февраля 2017-го прокуратура Чеченской республики инициировала возбуждение уголовного дела. Представители прокуратуры отмечали, что по итогам психолингвистического исследования в видеоматериале обнаружили "направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство высказывания".