Лавров начал встречу с Помпео в Хельсинки

В Хельсинки началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майка Помпео. Переговоры проходят параллельно с саммитом президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Хельсинки параллельно с саммитом президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это первая личная встреча Лаврова с Помпео с момента назначения последнего на пост главы Госдепа. До этого министры несколько раз общались по телефону.