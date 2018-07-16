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Лавров начал встречу с Помпео в Хельсинки

14:34
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В Хельсинки началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майка Помпео. Переговоры проходят параллельно с саммитом президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Глава МИД России Сергей Лавров начал встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в Хельсинки параллельно с саммитом президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

Это первая личная встреча Лаврова с Помпео с момента назначения последнего на пост главы Госдепа. До этого министры несколько раз общались по телефону.

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