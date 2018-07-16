Пенсионную реформу поддержали уже 77 регионов страны

Свои отзывы на правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве предоставили уже 77 регионов, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что ни одного отрицательного среди них нет. При этом консолидированные отзывы поступили от более чем 50% регионов.

Глава профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что правительственный проект об изменениях в пенсионном законодательстве положительно оценили уже 77 регионов - ни одного отрицательного отзыва нет. Об этом пишет "Интерфакс".

"На данный момент в общем отзывы поступили из 77 регионов: это документы либо от исполнительной власти, либо от законодательной, либо от обеих ветвей власти одновременно. Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определённые предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве", - отметил Нилов.

Он также подчеркнул, что консолидированные отзывы, то есть те, в которых свою позицию высказывает как высший исполнительный, так и высший законодательный орган, поступили от более чем 50 процентов регионов. Крайний срок подачи отзывов - 17 июля.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что максимальный размер страховой пенсии после реформы составит 34 тысячи рублей. При этом глава ведомства Максим Топилин отмечал, что в 2019 году средний размер пенсии в стране повысится до 15,4 тысячи рублей.

16 июня правительство внесло в Государственную думу законопроект об изменениях в пенсионной системе, согласно которому пенсионный возраст в России будут поэтапно повышать - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. При этом вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что окончательно принять закон планируют в ходе осенней сессии.