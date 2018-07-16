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В МИД удивлены сообщениям о закрытии французского торгпредства

15:01
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Российский МИД удивлен сообщениям СМИ о том, что торговое представительство Франции в России закрывается. Дипведомство предложило решить все вопросы по российским законам.

МИД России не получал уведомление о закрытии торгового представительства Франции в стране, передает РИА Новости.

Ранее об этом написали ряд СМИ со ссылкой на французский дипломатический источник.

"С удивлением ознакомились с комментариями неназванного французского дипломатического источника о том, что французское торговое представительство в Москве закрывается из-за лишения МИД России дипломатического статуса", - сообщили в дипведомстве.

Москва предлагает французским властям решить все вопросы в соответствии с российским законодательством.

"Если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей", - добавили в МИД.

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