МИД согласился с заявлением Трампа о вине США в ухудшении отношений с Россией

Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что отношения Вашингтона и Москвы "никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США". В МИД России в ответ на это заявили, что согласны с американским лидером. В настоящее время Трамп встречается с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В Министерстве иностранных дел России выразили свое согласие с заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что причиной ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стало "безрассудство и глупость" американской стороны. Об этом пишет ТАСС.

В своем Twitter американский лидер написал: "Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США и теперь подстроенной охоты на ведьм". В ответ на это в аккаунте МИД появилось сообщение "Мы согласны".

В эти минуты в Хельсинки проходит встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе самые острые темы - обстановку в Сирии и на Украине, ядерное разоружение, а также ситуацию вокруг американских выборов. Параллельно в столице Финляндии проходит первая личная встреча главы МИД России Сергея Лавров и государственного секретаря США Майка Помпео.