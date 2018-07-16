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МИД согласился с заявлением Трампа о вине США в ухудшении отношений с Россией

15:01
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что отношения Вашингтона и Москвы "никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США". В МИД России в ответ на это заявили, что согласны с американским лидером. В настоящее время Трамп встречается с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

В Министерстве иностранных дел России выразили свое согласие с заявлением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что причиной ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стало "безрассудство и глупость" американской стороны. Об этом пишет ТАСС.

В своем Twitter американский лидер написал: "Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости США и теперь подстроенной охоты на ведьм". В ответ на это в аккаунте МИД появилось сообщение "Мы согласны". 

В эти минуты в Хельсинки проходит встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Стороны намерены обсудить широкий круг вопросов, в том числе самые острые темы - обстановку в Сирии и на Украине, ядерное разоружение, а также ситуацию вокруг американских выборов. Параллельно в столице Финляндии проходит первая личная встреча главы МИД России Сергея Лавров и государственного секретаря США Майка Помпео.

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