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На Украине матчи ЧМ-2018 посмотрели 19 млн телезрителей

15:16
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Как сообщили представители телеканала "Интер", получившего права трансляций ЧМ-2018, на Украине матчи мундиаля посмотрели 19 миллионов телезрителей. Наибольший интерес вызвал финал между Францией и Хорватией - его аудитория составила 6,7 миллиона человек.

В пресс-службе телеканала "Интер" сообщили, что трансляции с Чемпионата мира по футболу 2018 года посмотрели 19 миллионов украинцев. Об этом пишет ТАСС.

Наибольший интерес вызвал финал между Францией и Хорватией - его аудитория составила 6,7 миллиона человек. Отмечается, что это превысило показатели игр чемпионата мира 2014 года почти в два раза. Права трансляций ЧМ-2018 по футболу получил телеканал "Интер".

Ранее стало известно, что матчи ЧМ-2018 посетили в общей сложности три миллиона человек. В среднем на одной игре присутствовал 47371 болельщик.

Мундиаль завершился в воскресенье, 15 июля. В "Лужниках" Франция одержала победу над Хорватией со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира. Третье место заняла сборная Бельгии, в матче за "бронзу" в Санкт-Петербурге одолевшая англичан - 2:0. Принимали спортивное событие 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

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