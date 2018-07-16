Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки. К первым полноформатным переговорам лидеров России и США приковано внимание всего мира. Итогов этой встречи всерьез опасаются на Западе. Европа уже предостерегла Трампа от односторонних сделок с Путиным.
Путин и Трамп встретились в Хельсинки. Фоторепортаж
15:22
- понедельник
- 16 июля 2018
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