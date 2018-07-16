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Путин и Трамп встретились в Хельсинки. Фоторепортаж

15:22
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки. К первым полноформатным переговорам лидеров России и США приковано внимание всего мира. Итогов этой встречи всерьез опасаются на Западе. Европа уже предостерегла Трампа от односторонних сделок с Путиным.

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Владимир Путин, Дональд и Мелания Трамп
Владимир Путин, Дональд и Мелания Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом
Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным
Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
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