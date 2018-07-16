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Франция подтвердила закрытие своего торгпредства в России

15:36
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Посольство Франции подтвердило закрытие торгового представительства в России с 16 июля. Причина – ухудшение условий работы в России.

Французское посольство подтвердило закрытие своего представительства по торговле, об этом пишет "Интерфакс".

Причиной такого решения стало ухудшение условий работы в России.

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской Конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", - говорится в сообщении посольства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на французский дипломатический источник сообщили, что французское торговое представительство в Москве закрывается из-за лишения МИД России дипломатического статуса.

В российском МИД заявили, что не получали никакого уведомления о закрытии, а если решение о закрытии торгпредства Франции будет принято, то все вопросы необходимо решать в соответствии с российским законодательством.

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