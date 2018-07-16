Москвича оштрафовали за проникновение на VIP-трибуну во время финала ЧМ

Суд оштрафовал на три тысячи рублей москвича, который незаконно проник на трибуну для почетных гостей во время финала ЧМ по футболу. Как именно Сергею Загоровскому удалось проникнуть на особо охраняемую трибуну, не уточняется.

Болельщика, который незаконно проник на VIP-трибуну стадиона "Лужники" во время финала чемпионата мира по футболу, оштрафовали на три тысячи рублей. Суд не стал запрещать ему посещать места проведения официальных мероприятий, передает РИА Новости.

Как именно Сергею Загоровскому удалось проникнуть на особо охраняемую трибуну, не уточняется.

Аналогичное наказание постигло еще одного болельщика - жителя Пятигорска Григория Айрапетова, который прошел на территорию зоны аккредитации "0" стадиона "Лужники", не имея входного билета.