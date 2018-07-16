СМИ сообщили о строительстве первого британского космодрома в 2020 году

В 2020 году на полуострове Амхойн в шотландском графстве Сатерленд может появиться первый британский космодром. Оттуда планируют запускать на полярную орбиту небольшие спутники, которые будут наблюдать земную поверхность. Всего Лондон ассигнует на реализацию проекта 33,5 миллиона фунтов.

В Великобритании в 2020 году может появиться первый национальный космодром, сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Отмечается, что в качестве наиболее подходящего места для запуска небольших спутников на полярную орбиту выбрали полуостров Амхойн в шотландском графстве Сатерленд, что в 56 километрах от ядерного полигона Дунрей. Специалисты предполагают, что спутники будут, в частности, наблюдать земную поверхность, а также решать другие задачи по сбору данных.

Первоначально на строительство объекта выделено 2,5 миллиона фунтов. Главным партнером станет американский аэрокосмический гигант Lockheed Martin. Британское правительство уже выделило ему грант на 23,5 миллиона фунтов. Всего же Лондон ассигнует на реализацию проекта 33,5 миллиона фунтов.

10 июля стало известно, что космический "грузовик" "Прогресс МС-09" добрался до МКС с рекордной скоростью. Он стартовал в 00:51 по Москве и причалил к стыковочному отсеку "Пирс" уже через 3,5 часа. Процесс контролировали российские космонавты и специалисты ГОГУ РС МКС в ЦУП.