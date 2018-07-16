В Минкомсвязи рассказали об эффективности льготной программы для IT-компаний

В Минкомсвязи сообщили об эффективности программы льгот по страховым взносам для IT-компаний. Так, в 2011 году общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - уже 125,4 миллиарда.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прокомментировали результаты введения льготной программы по страховым взносам для IT-компаний. Об этом сообщает ТАСС.

"Программа льгот по страховым взносам для IT-компаний доказала свою эффективность. Так, общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний выросла более чем в четыре раза", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в 2011 году соответствующая база составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - 125,4 миллиарда.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк сообщил, что ведомство поддерживает законопроект депутатов Государственной думы Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.