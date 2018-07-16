ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минкомсвязи рассказали об эффективности льготной программы для IT-компаний

15:56
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В Минкомсвязи сообщили об эффективности программы льгот по страховым взносам для IT-компаний. Так, в 2011 году общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - уже 125,4 миллиарда.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прокомментировали результаты введения льготной программы по страховым взносам для IT-компаний. Об этом сообщает ТАСС.

"Программа льгот по страховым взносам для IT-компаний доказала свою эффективность. Так, общая облагаемая база для начисления страховых взносов с IT-компаний выросла более чем в четыре раза", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в 2011 году соответствующая база составляла 28,9 миллиарда рублей, а в 2016-м - 125,4 миллиарда.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк сообщил, что ведомство поддерживает законопроект депутатов Государственной думы Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете.

Читайте также:
Главное сегодня
Минкомсвязи России
Минкомсвязи России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100