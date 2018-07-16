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Евросоюз ввел временные ограничения на поставки птицы из России

16:12
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и мясной продукции из России. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Там отметили, что подобные меры связаны с возникновением на территории ряда областей страны очагов высокопатогенного гриппа птиц.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщили, что Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и мясной продукции из России. Об этом пишет РИА "Новости".

В ведомстве отметили, что подобные меры связаны с возникновением на территории ряда областей России очагов высокопатогенного гриппа птиц. Ограничения касаются самого птичьего мяса, полуфабрикатов из него, а также не подверженной обработкам продукции и непереработанных побочных продуктов животного происхождения.

С 21 июня Казахстан временно запретил ввоз птицы из Курской, Пензенской и Самарской областей России из-за птичьего гриппа. Всего в список запрещенных для ввоза в страну попала продукция 36 российских птицефабрик.

В середине мая стало известно, что Ирак снял ограничения с России на поставку птицеводческой продукции, ранее принятые из-за птичьего гриппа. Вместе с тем для замороженных продуктов все еще действует специальная процедура аттестации и сертификации выездной инспекции.

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