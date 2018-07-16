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Жена Этуша рассказала о состоянии здоровья своего супруга

16:25
  • понедельник
  • 16 июля 2018

По словам супруги актера Владимира Этуша Елены, ее муж поправляется, но будет оставаться в больнице до тех пор, пока врачи не сочтут возможной его выписку. 96-летнего Владимира Этуша госпитализировали в Москве 13 июля. Сообщалось, что он плохо себя почувствовал во время отдыха с супругой в Италии.

Супруга госпитализированного 13 июля старейшего актера Театра имени Вахтангова, народного артиста СССР 96-летнего Владимира Этуша рассказала, как сейчас себя чувствует ее супруг. Ее слова приводит ТАСС.

"Владимир Абрамович поправляется. Пробудем в больнице столько, сколько будет нужно по мнению врачей, и покинем клинику, когда нас выпишут", - сказала Елена Этуш.

13 июля стало известно, что Владимир Этуш госпитализирован в Москве после того, как плохо себя почувствовал во время отдыха с супругой в Италии. Тогда сообщалось, что состояние Этуша оценивается как стабильное, а помещен он в обычную палату.

В Театре имени Вахтангова Этуш работает с 1945 года. При этом он сыграл в более чем в 40 фильмах, в числе которых "Приключения Буратино", "Кавказская пленница" и "Старая, старая сказка". Этуш является лауреатом Государственной премии России (2002) и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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