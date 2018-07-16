"Бога Кузю" признали виновным в создании секты

Суд в Москве признал виновным Андрея Попова в создании секты "бога Кузи". Деятельность этой религиозной организации была сопряжена с насилием над гражданами, установил суд. Кроме создания секты, Попову вменяется два эпизода особо крупного мошенничества.

Суд признал вину "бога Кузи" Андрея Попова в создании секты, деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как установил суд, в сентябре 2007 года Попов, обманывая граждан, провозгласил себя иеромонахом, а впоследствии - "богом Кузей", и в корыстных целях создал на территории Москвы религиозное объединение, руководил им и пропагандировал его деятельность.

С лиц, вовлеченных в организацию, на удовлетворение собственных нужд "бог Кузя" собирал взносы - от 100 до 500 рублей, следует из приговора.

Кроме создания секты, Попову вменяется два эпизода особо крупного мошенничества. В настоящее время оглашение приговора продолжается.