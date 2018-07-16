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Встреча Путина и Трампа тет-а-тет продлилась два часа

16:22
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа тет-а-тет завершилась. Она продлилась два часа и 10 минут. Изначально на приватную беседу лидеров России и США отводилось всего полтора часа.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вышла за рамки отведенного протоколом времени. Как сообщает РИА Новости, беседа двух президентов тет-а-тет продлилась два часа. Изначально на нее отводилось всего полтора часа.

После беседы с глазу на глаз запланированы расширенные переговоры делегаций России и США. Затем Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что президенты двух стран намерены обсудить ситуацию в Сирии, Украину, вопросы ядерного разоружения и темы, касающиеся двусторонних отношений.

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