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Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

16:44
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа. Она длилась дольше запланированного — два часа и 10 минут. Президент США по итогам заявил, что встреча с Путиным стала хорошим началом для всех.

Очень хорошее начало для всех. Такими словами Дональд Трамп охарактеризовал личную беседу с Владимиром Путиным по ее завершении. Слова американского президента передает "Интерфакс".

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Трамп.

Встреча с глазу на глаз Путина и Трампа продлилась больше двух часов. Сейчас переговоры проходят в расширенном составе. На них отведен один час и 45 минут. После этого президенты дадут совместную пресс-конференцию.

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