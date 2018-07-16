Трамп назвал беседу с Путиным "хорошим началом для всех"

В Хельсинки завершилась беседа тет-а-тет Владимира Путина и Дональда Трампа. Она длилась дольше запланированного — два часа и 10 минут. Президент США по итогам заявил, что встреча с Путиным стала хорошим началом для всех.

Очень хорошее начало для всех. Такими словами Дональд Трамп охарактеризовал личную беседу с Владимиром Путиным по ее завершении. Слова американского президента передает "Интерфакс".

"Я думаю, это хороший старт. Это очень-очень хорошее начало для всех", - сказал Трамп.

Встреча с глазу на глаз Путина и Трампа продлилась больше двух часов. Сейчас переговоры проходят в расширенном составе. На них отведен один час и 45 минут. После этого президенты дадут совместную пресс-конференцию.