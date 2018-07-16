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В Госдуме подготовят проект посещения России до конца года по паспорту болельщика

16:54
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Госдума займется исполнением поручения президента Владимира Путина и подготовит законопроект о праве иностранцев посещать Россию до конца года по паспорту болельщика. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Возможность посещения планирует сделать многократной.

Первый вице-спикер Государственной думы Иван Мельников сообщил, что участники Совета Думы поручили нижней палате парламента подготовить законопроект, подтверждающий право иностранных граждан посещать Россию до конца 2018 года по паспорту болельщика. Об этом пишет ТАСС.

Ранее после завершения в Москве финала Чемпионата мира по футболу президент России Владимир Путин сообщил, что иностранцы, имеющие паспорт болельщика, смогут многократно посещать Россию в безвизовом режиме до конца 2018 года. Он также отметил, что Россия может гордиться тем, как организовала этот турнир.

Позднее стало известно, что матчи чемпионата мира по футболу в России посетили в общей сложности три миллиона человек. В среднем на одной игре присутствовал 47371 болельщик.

Мундиаль завершился в воскресенье, 15 июля. В "Лужниках" Франция одержала победу над Хорватией со счетом 4:2 и стала двукратным чемпионом мира. С трибуны за матчем наблюдали президенты России, Франции и Хорватии Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович. Все они приняли участие в церемонии награждения.

Третье место заняла сборная Бельгии, в матче за "бронзу" в Санкт-Петербурге одолевшая англичан - 2:0. Принимали спортивное событие 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

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