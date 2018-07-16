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Греческое правительство назвало Россию одним из стратегических партнеров

17:13
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Россия является стратегическим партнером Греции, несмотря на недавнее решение о высылке двух российских дипломатов. Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос. Он также подчеркнул, что Греция требует к себе уважения со стороны всех своих партнеров.

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя недавнюю информацию о высылке из страны двух российских дипломатов, заявил, что случившееся не повлияет на отношения двух стран. Его слова приводит ТАСС.

"Россия является партнером, и даже одним из наиболее важных партнеров Греции, это не меняется из-за недавнего инцидента", - сказал Тзанакопулос.

При этом он подчеркнул, что Греция как суверенное государство требует к себе уважения со стороны всех своих партнеров.

Ранее стало известно, что власти Греции приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов. Еще двоим они запретят въезд в страну из-за "противоправных действий против национальной безопасности" и "вмешательства во внутренние дела Греции". В Министерство иностранных дел России 13 июля был вызван посол Греции в Москве Андреас Фриганас. Ему был выражен решительный протест в связи с произошедшим.

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