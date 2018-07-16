В Москве при взрыве газа в кафе пострадали 12 человек

В кафе на Авиационной улице в Москве произошел взрыв бытового газа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пострадали 12 человек, их всех госпитализировали в ожоговые центры города. На месте работают санитарные вертолеты и бригады скорой помощи.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в кафе на Авиационной улице в столице произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом градоначальник написал у себя в Twitter.

По словам Собянина, пострадавших госпитализировали в ожоговые центры Москвы, где им оказывают всю необходимую помощь. На месте происшествия работают санитарные вертолеты и бригады скорой помощи.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах писали, что из-за взрыва газового баллона в автосервисе вблизи дома 19 на Авиационной улице в Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 12 человек. Тогда сообщалось, что возгорание ликвидировано на площади в 50 квадратных метров.