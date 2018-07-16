ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израильская армия сообщила о воздушной тревоге на юге страны

17:57
  • понедельник
  • 16 июля 2018

На юге Израиля на территории регионального совета Хоф-Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны. Ранее стало известно об атаке ВВС Израиля десятков палестинских объектов в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны. Об этом пишет ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Хоф-Ашкелон", - говорится в сообщении.

14 июля ВВС Израиля атаковали десятки палестинских объектов в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе. По данным израильских военных, боевики ХАМАС выпустили около 20 снарядов.

Ранее стало известно, что на границе Израиля и Сирии произошел второй за несколько дней инцидент с беспилотником. Как сообщили израильские военные, по приближавшемуся к границе со стороны Сирии летательному аппарату выпустили ракету Patriot. До этого в провинции Кунейтра сирийские ПВО отбили ракетную атаку ВВС Израиля, которая, как утверждают в Тель-Авиве, была ответом на вторжение сирийского беспилотника на территорию страны.

Читайте также:
Главное сегодня
Истребители ВВС Израиля
Истребители ВВС Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100