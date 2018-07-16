Израильская армия сообщила о воздушной тревоге на юге страны

На юге Израиля на территории регионального совета Хоф-Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны. Ранее стало известно об атаке ВВС Израиля десятков палестинских объектов в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге страны. Об этом пишет ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги звучат на территории регионального совета Хоф-Ашкелон", - говорится в сообщении.

14 июля ВВС Израиля атаковали десятки палестинских объектов в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе. По данным израильских военных, боевики ХАМАС выпустили около 20 снарядов.

Ранее стало известно, что на границе Израиля и Сирии произошел второй за несколько дней инцидент с беспилотником. Как сообщили израильские военные, по приближавшемуся к границе со стороны Сирии летательному аппарату выпустили ракету Patriot. До этого в провинции Кунейтра сирийские ПВО отбили ракетную атаку ВВС Израиля, которая, как утверждают в Тель-Авиве, была ответом на вторжение сирийского беспилотника на территорию страны.