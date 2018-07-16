При пожаре в московском автосервисе пострадали 13 человек

Следственный комитет уточнил данные о пострадавших при пожаре в автосервисе в Москве. В результате ЧП на улице Авиационной пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, пожар произошел после взрыва газового баллона.

Число пострадавших в результате ЧП в московском автосервисе на улице Авиационной выросло с 12 до 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, на территории шиномонтажа взорвался газовый баллон. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждения. Как передает РИА Новости, было возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение требований пожарной безопасности".

Ранее проверку по факту инцидента инициировала прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили, что пожар к настоящему моменту удалось ликвидировать.