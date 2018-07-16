Мэй выразила надежду на конструктивные отношения с Россией

В ходе своего выступления в парламенте Великобритании премьер-министр Тереза Мэй заявила, что задачей страны в долгосрочной перспективе остается налаживание конструктивных отношений с Россией. Между тем в стране продолжают расследовать случаи отравлений нервно-паралитическим веществом, в причастности к которым обвиняют Россию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказалась в парламенте о перспективе налаживания отношений с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

"Нашей задачей в долгосрочной перспективе остается налаживание конструктивных отношений с Россией", - сказала Мэй.

Ранее в Скотланд-Ярде обозначили основную линию расследования отравлений "Новичком" в стране. По данным британской полиции, отравляющее вещество, использованное в инцидентах в Солсбери и Эймсбери, происходит из одной и той же партии. Эта версия на сегодняшний день является приоритетной. При этом издание New York Times написало, что за отравлением Скрипалей в Солсбери может стоять ГРУ. Источники сообщили, что это могли сделать действующие или бывшие сотрудники этой разведслужбы.

Вместе с тем в российском посольстве заявили, что Москва рассчитывает получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено в Эймсбери и какое место этот инцидент занимает в общей картине с отравлениями в Великобритании.