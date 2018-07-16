Путин: переговоры с Трампом прошли в откровенной атмосфере

В Хельсинки завершились переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. На итоговой пресс-конференции президент России заявил, что они прошли в откровенной и деловой атмосфере.

Переговоры с Дональдом Трампом были весьма успешными и полезными. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом США, передает TVC.RU. По его словам, беседа прошла в откровенной и деловой атмосфере.

"Сегодняшние переговоры с президентом Трампом отразили совместное желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их выздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству на прежнем уровне", - заявил Путин.