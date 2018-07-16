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Путин оценил личное участие Трампа в решении проблемы Корейского полуострова

18:30
  • понедельник
  • 16 июля 2018

На совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом Владимир Путин отметил положительные сдвиги в процессе урегулирования на Корейском полуострове. По словам российского лидера, поспособствовало этому личное подключение Трампа к этой проблеме.

По итогам встречи в Хельсинки с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин отметил важную роль США в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Путина, процесс разрешения конфликта проходит успешно. При этом российский президент особенно подчеркнул, что поспособствовало этому личное подключение Трампа к проблеме. Трамп же в свою очередь выразил уверенность, что Вашингтон и Москва будут продолжать совместную работу над денуклеаризацией КНДР.

Вместе с тем Путин отметил, что переговоры с Трампом отразили совместное желание исправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях и наметить шаги по их выздоровлению.

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