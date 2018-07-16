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Путин: Россия не вмешивалась в американские выборы

18:42
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Владимир Путин вновь заявил, что Россия никогда не была причастна к вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс. При этом президент США Дональд Трамп также подчеркнул, что никакого сговора в ходе его избирательной кампании не было и быть не могло.

В ходе совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Москва никогда не была причастна к вмешательствам в выборы в США. Об этом пишет ТАСС.

"Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе на личных встречах с президентом, что Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что опираться нужно "не на сиюминутные политические интересы, а на факты", добавив, что никаких доказательств российского вмешательства представлено не было.

Трамп также заявил, что никакого сговора с Россией в ходе его избирательной кампании не существовало, а президентом он стал в результате "блестящей" работы штаба.

Ранее ​власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в якобы имевшем место иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. 

Правоохранительные органы в Штатах утверждают, что во время предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии, после чего документы для внутреннего пользования оказались в открытом доступе.

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