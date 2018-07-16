Путин вновь предложил Трампу воссоздать рабочую группу по антитеррору

В ходе переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин напомнил президенту США о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также российский лидер отметил успешную работу американских и российских экспертов в области безопасности на ЧМ-2018. По словам Путина, государства должны продолжать вместе противостоять общим угрозам.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил необходимость продолжать совместную работу двух государств по противодействию терроризму. Об этом пишет ТАСС.

"Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", - сказал Путин.

Он также добавил, что Россия и США должны продолжать совместную борьбу с терроризмом в киберпространстве. В частности, Путин отметил успешное взаимодействие российских и американских экспертов в области безопасности на недавно завершившемся в России Чемпионате мира по футболу.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Главы государств обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.