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Путин вновь предложил Трампу воссоздать рабочую группу по антитеррору

18:59
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В ходе переговоров с Дональдом Трампом Владимир Путин напомнил президенту США о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору. Также российский лидер отметил успешную работу американских и российских экспертов в области безопасности на ЧМ-2018. По словам Путина, государства должны продолжать вместе противостоять общим угрозам.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отметил необходимость продолжать совместную работу двух государств по противодействию терроризму. Об этом пишет ТАСС.

"Напомнил президенту Соединенных Штатов о предложении воссоздать рабочую группу по антитеррору", - сказал Путин.

Он также добавил, что Россия и США должны продолжать совместную борьбу с терроризмом в киберпространстве. В частности, Путин отметил успешное взаимодействие российских и американских экспертов в области безопасности на недавно завершившемся в России Чемпионате мира по футболу.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Главы государств обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине.

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