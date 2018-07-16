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Путин подарил Трампу мяч с символикой ЧМ-2018

19:07
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Президент России Владимир Путин пожелал США успешно провести ЧМ-2026 и подарил американскому лидеру Дональду Трампу официальный мяч ЧМ-2018. Это произошло во время совместной пресс-конференции президентов по итогам саммита Россия-США.

Президент России Владимир Путин пожелал США успешно провести ЧМ-2026 и подарил Дональду Трампу мяч с символикой ЧМ-2018. Российский лидер передал мяч Трампу во время пресс-конференции по итогам саммита Россия-США, передает TVC.RU.

"Теперь мяч на его стороне. Тем более, что США будут проводить чемпионат мира в 2026 году", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, на чьей стороне сейчас "мяч" по ситуации в Сирии.

Трамп пообещал передать подаренный ему Путиным в Хельсинки футбольный мяч младшему сыну Бэррону.

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