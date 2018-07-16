"Хорошо поговорили": Путин и Трамп подвели итоги переговоров

В Хельсинки завершились первые полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. В общей сложности президенты России и США говорили почти пять часов. Как признался Путин, "расчистить все завалы" не удалось, но они с Трампом хорошо поговорили и стали лучше друг друга понимать.

В столице Финляндии завершились переговоры президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп провели первую полноформатную встречу: ранее лидеры двух стран общались только на площадках международных форумов.

Начались переговоры встречей "один на один", передает "ТВ Центр". Она получилась продолжительной: вместо намеченных полутора часов президенты беседовали 2 часа 10 минут. Владимир Путин и Дональд Трамп, в частности, рассмотрели нынешнее состояние и перспективы российско-американских отношений, а также обсудили проблемы ядерного разоружения, борьбы с терроризмом, ситуацию в ряде регионов мира.

Далее переговоры продолжились с участием членов делегаций. Как отметил Владимир Путин, отношения наших стран переживают трудный период. Но эти сложности не имеют объективных причин. Холодная война, подчеркнул Владимир Путин, закончилась. Россия и США сталкиваются с вызовами, с которыми можно справиться, только объединяя усилия.

Подводя итоги переговоров, Президент России отметил, что лидеры двух стран проявили желание выправить негативную ситуацию и наметить для этого шаги в решении конкретных проблем.

Дональд Трамп начал с того, что поздравил Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Президент США сообщил, что следил за играми - смотрел, в частности, финал и оба полуфинальных матча, и признался, что ему было очень интересно.

"Я поздравляю Россию и президента Путина с прекрасным проведением чемпионата мира. Это один из лучших чемпионатов, и ваша команда также очень хорошо выступила. Мы с президентом Путиным детально обсудили разногласия, которые остаются между нашими странами. Даже во время холодной войны США и Россия были в состоянии поддерживать диалог. В последнее время наши отношения можно назвать худшими за всю историю. Но это изменилось примерно четыре часа назад", - заявил Трамп.

Президенту США был задан вопрос о его негативной позиции по отношению к проекту газопровода "Северный поток-2". По словам Трампа, США намерены стать крупным поставщиком сжиженного газа на европейский рынок, и готовы к конкуренции с Россией. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что интересы обеих стран на нефтегазовом рынке во многом совпадают, прежде всего, с точки зрения обеспечения его стабильности. Россия и США могли бы взаимодействовать в регулировании этого рынка. Владимир Путин отметил также, что строительство нового газопровода - не несёт угроз другим маршрутам поставок.

Европа получает газ из различных источников, и, по мнению Дональда Трампа, Россия и США могут стать сильными конкурентами на этом рынке. При этом американский президент подчеркнул, что в слово "конкурент" он вкладывает положительный смысл.

"Я назвал президента Путина соперником, хорошим соперником. И слово соперник - это фактически комплимент", - сказал Трамп.

Обсуждалась на переговорах и проблема так называемого вмешательства российских хакеров в американскую предвыборную кампанию. Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что российское государства никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутриамериканские политические события. То, что Дональд Трамп ещё будучи кандидатом вызывал большие симпатии в России, было, по словам Владимира Путина, вполне естественным: ведь Трамп в ходе кампании говорил о намерении улучшить отношения с нашей страной. Если у Вашингтона есть какие-либо конкретные материалы по этой проблеме, то Россия готова рассмотреть их вместе с США, например, в рамках рабочей группы по кибербезопасности. На вопрос американского журналиста, почему Вашингтон должен верить Москве, Владимир Путин ответил весьма резко.

"Никому нельзя верить. С чего вы взяли, что президент Трамп мне верит, а я ему доверяю ему? У нас есть совпадающие интересы, есть вопросы, в которых мы расходимся. Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорил бы о сговоре с Россией в ходе избирательной кампании", - заверил Владимир Путин.

На пресс-конференции президент США в очередной раз опроверг слухи о связи его предвыборного штаба с Кремлём. И подчеркнул, что расследование американских спецслужб отрицательно сказалось на отношениях Москвы и Вашингтона.

"Сговора не было. Я не знал президента Путина. Мы провели блестящую избирательную кампанию, и именно поэтому я стал президентом", - заверил Трамп.

В конце пресс-конференции американские журналисты поинтересовались мнением президентов о возможной выдаче Соединенным Штатам 12 предполагаемых сотрудников российских спецслужб, которым предъявлены обвинения в хакерских атаках. Владимир Путин заметил, что существующие двусторонние договоренности позволяют сделать это. Но подобные действия надо вести на взаимной основе.

"Последнее обвинение в адрес якобы сотрудников наших спецслужб. Пожалуйста, я же на это ответил. Есть межправсоглашение. Присылайте, пожалуйста, официальный запрос. Пусть комиссия Миллера пришлет нам запрос. Мы проведем соответствующую работу и ответим. Можно расширить это сотрудничество, но тогда только на взаимной основе. Мы тогда тоже будем ждать от американской стороны доступа к тем лицам, которых мы считаем сотрудниками спецслужб. Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе", - призвал Владимир Путин.

Большое внимание главы двух государств уделили ситуации в Сирии и международному сотрудничеству в гуманитарной сфере. Владимир Путин отметил, что этот вопрос он обсуждал накануне и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Россия готова предоставить военно-транспортные самолёты для переброски гуманитарных грузов в Арабскую республику.

"Огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах - в Турции, в Ливане, в Иордании. Если мы окажем людям помощь для возвращения к родным очагам, то миграционное давление на страны Европейского союза и на другие страны, оно многократно может уменьшиться. Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии, господин президент только что говорил, что мы закончили, и весьма успешно провели чемпионат мира по футболу, вот насчёт мяча. Этот мяч теперь на его стороне. Тем более что в США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года", - сказал Путин и подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.