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Путин признал расхождение в позициях России и США по Крыму

19:17
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что позиция американского президента по Крыму "известна" и заключается она в "незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации". Российский лидер подчеркнул, что у Москвы "другая точка зрения" и для нее "этот вопрос закрыт".

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва и Вашингтон все еще расходятся во взглядах относительно статуса Крыма. Об этом сообщает TVC.RU.

"Позиция Трампа по Крыму известна. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос закрыт", - сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что странам Запада пора перестать требовать от России отдать Крым, так как это "нелогично и бесперспективно". 

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За это проголосовали 96,77 процента избирателей Республики и 95,6 процента жителей Севастополя. При этом Украина до сих пор считает Крым своей "временно оккупированной" территорией.

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