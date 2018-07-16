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Волонтеры ФИФА включатся в работу штаба Собянина

19:51
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Волонтеры, работавшие на чемпионате мира по футболу поддержали мэра Москвы Сергея Собянина и переходят в его предвыборный штаб.

О российском чемпионате мира по футболу зашел разговор мэра Москвы с волонтёрами, которые работали в столице во время мундиаля. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сергей Собянин рассказал, что город во время подготовки к чемпионату проделал огромный путь - были построены новые дороги и станции метро, возведены пешеходные зоны, благоустроены парки, скверы и улицы. В свою очередь, на встрече волонтёры из других регионов рассказали мэру, чтобы они готовы еще на несколько месяцев остаться в столице, перейти работать в предвыборный штаб и поддержать самовыдвиженца - Сергея Собянина.

Мэр поблагодарил их за помощь в проведении чемпионата и за предложение.

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