Голосование. Отношения России и США станут лучше после встречи?

Тема программы "Право голоса": "Путин - Трамп: один на один". Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но ситуация изменилась. Такое заявление сделал Дональд Трамп после первых полноценных переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. По его мнению, отказ от взаимодействия и встреч ни к чему не приведет. В свою очередь, президент России выразил надежду, что после переговоров они с Трампом стали лучше друг друга понимать.