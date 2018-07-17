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Голосование. Отношения России и США станут лучше после встречи?

10:00
  • вторник
  • 17 июля 2018

Тема программы "Право голоса": "Путин - Трамп: один на один". Отношения России и США никогда не были хуже, чем сейчас, но ситуация изменилась. Такое заявление сделал Дональд Трамп после первых полноценных переговоров с Владимиром Путиным в Хельсинки. По его мнению, отказ от взаимодействия и встреч ни к чему не приведет. В свою очередь, президент России выразил надежду, что после переговоров они с Трампом стали лучше друг друга понимать.

 
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