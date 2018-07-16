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В ООН приветствуют любые договоренности России и США по разоружению

19:56
  • понедельник
  • 16 июля 2018

В ООН сообщили, что готовы приветствовать любое сотрудничество России и США, которое может привести к достижению целей по разоружению для всех стран. При этом в Организации пока предметно изучают договоренности президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые на саммите в Хельсинки.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал итоги переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии, заявив, что Организация приветствует любые договоренности между Россией и США по ядерному разоружению. Об этом пишет ТАСС.

"Безусловно, мы бы приветствовали любое сотрудничество, которое может привести к достижению наших целей по разоружению для всех стран", - сказал Хак.

Он также отметил, что в настоящее время в ООН предметно изучают договоренности президентов России и США.

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки состоялся 16 июля. На пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер обозначил необходимость России и США совместно работать по всему комплексу "военно-политического и разоруженческого досье".

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